Объяснен предстоящий рост цен на жилье в России

В предстоящие месяцы рост цен на квартиры в российских новостройках продолжится, заявил «Российской газете» общественный уполномоченный по вопросам судебной экспертизы и кадастровой оценке Кирилл Кулаков. По его мнению, удорожанию жилья будет способствовать увеличение себестоимости строительства.

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Себестоимость строительства за 2021 год прибавит 18 процентов, указал эксперт, — в основном из-за беспрецедентного роста цен на строительные материалы. Цены на бетон за год выросли на 12 процентов, утеплители подорожали на 15 процентов, фанера — почти на 50 процентов, пояснил Кулаков. Также заметно прибавили в цене изделия из металла и дерева.

По словам эксперта, завышать цены производителям строительных материалов позволил ажиотажный спрос на недвижимость. Кулаков полагает, что в среднесрочной перспективе у застройщиков могут возникнуть трудности с завершением проектов из-за высокой стоимости стройматериалов. Это в свою очередь также послужит фактором если не роста, то сохранения текущих цен на недвижимость, заключил специалист.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что с начала пандемии коронавируса стоимость квадратного метра жилья в России увеличилась почти на 40 процентов — сильнее, чем с начала 2013-го и по 2020-й (тогда рост составил 33 процента). Резкое увеличение цен на квартиры вынудило граждан брать ипотеку на большие суммы, чем раньше, отметила глава ЦБ.