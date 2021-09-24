Россияне кинулись скупать жилье за границей ради иностранных паспортов

В сентябре 2021-го российский спрос на покупку зарубежной недвижимости увеличился на 30 процентов по сравнению с допандемийным периодом. Граждане кинулись скупать жилье за границей в том числе и ради иностранных паспортов и вида на жительство (ВНЖ), говорится в материалах агентства Barnes International Moscow, предоставленных «Ленте.ру».

Как отмечают риелторы, наиболее востребованы среди россиян объекты недвижимости в Испании (Барселона, Марбелья), Италии (Тоскана, недвижимость на озерах Гарда и Комо), Франции (Лазурный берег) и Монако.

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«Прежде всего речь идет о приобретении недвижимости в качестве второго дома в бюджете 10−20 миллионов евро. Также популярностью пользуется Греция с ее доступной программой ВНЖ», — указывают специалисты. Кроме того, по их данным, на 20 процентов вырос спрос на покупку недвижимости в США. Большинству российских покупателей там интересны виллы по цене от четырех миллионов долларов, расположенные в Майами и Нью-Йорке.

По оценке Barnes International, 70 процентов россиян, планирующих покупку жилья за границей, нацелены на получение ВНЖ или второго паспорта. 20 процентов приобретают недвижимость с инвестиционными целями, 10 процентов — для собственного проживания.

Эксперты прогнозируют умеренный рост спроса на зарубежную недвижимость в конце 2021 года, однако основная активность покупателей из России ожидается весной 2022 года, когда будет обозначена позиция стран Евросоюза в отношении российских вакцин от COVID-19.

Ранее стало известно, что осенью 2021-го российские инвесторы с состоянием более 30 миллионов долларов стали чаще интересоваться коммерческой и жилой недвижимостью в Испании для оформления ВНЖ. Аналитики сообщили также об увеличении спроса на недвижимость «для переезда» в Португалии, Черногории, Греции и на Кипре.