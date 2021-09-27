Россиян предупредили о риске повышения тарифов ЖКХ

Экономист Переславский: новые субсидии на оплату ЖКХ вызовут рост тарифов на 20 процентов

Расширение перечня получателей поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) спровоцирует рост тарифов для остальных россиян. Таким мнением поделился сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский с изданием «Московский комсомолец».

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Эксперт предупредил, что реализация анонсированной зампредседателя правительства России Маратом Хуснуллиным новой реформы ЖКХ, выраженной в предоставлении адресных субсидий малоимущим гражданам, возможна при сценарии, вызывающем повышение платы для других категорий потребителей услуг.

«Многое будет зависеть от того, как именно будут проводиться работы по экономическому обоснованию тарифов и насколько активно будет вестись работа по модернизации инфраструктуры ЖКХ. Рост может быть и на десять процентов в год, и на 15, и в некоторых случаях на 20 процентов», — подчеркнул риски для плательщиков Переславский.

Экономист-аналитик добавил, что многих людей вряд ли устроит рост сумм в платежках, если качество воды из водопровода не поменяется в лучшую сторону, а число аварий на теплотрассах не сократится.

Ранее вице-премьер Хуснуллин поручил ряду федеральных ведомств заняться вопросом усиления адресной поддержки россиян по оплате жилищно-коммунальных услуг. Прорабатывать инициативу будут Минстрой, Минтруд, Минэкономразвития, Минфин и ФАС.