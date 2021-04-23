Более 400 домов остались без света в российском городе

Более 400 жилых домов Новосибирска остались без света. Причиной отключения стал ремонт оборудования сетей. Об этом сообщает «Вести Новосибирск».

Электроснабжение отключили в 415 жилых домах, расположенных в правобережной части города. Отключение коснулось жителей

Заельцовского, Калининского, Дзержинского, Центрального и Октябрьского районов.

Вернуть свет в дома россиян планируют до вечера 23 апреля. Однако коммунальные службы пообещали закончить часть работ раньше назначенного срока.

Ранее в апреле более половины населения Тамбова осталась без горячей воды и отопления. Причиной отключения стало обрушение крыши и части стены на местной теплоэлектроцентрали. В результате аварии пострадали двое сотрудников. Прокуратура региона взяла ситуацию под контроль и пообещала провести проверку.