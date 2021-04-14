Половина российского города осталась без воды

Более половины населения Тамбова осталась без горячей воды и отопления. Отключение произошло из-за обрушения конструкции на местной теплоэлектроцентрали «Квадры». Об этом сообщают РИА Новости.

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Причиной отключения горячего водоснабжения стало обрушение крыши и части стены ТЭЦ на проезде Энергетиков. Авария произошла рано утром 14 апреля. Представители электростанции отметили, что под завалами оказались двое сотрудников. Им потребовалась медицинская помощь.

Вскоре прокуратура региона взяла ситуацию под контроль и пообещала провести проверку. На месте аварии проходят восстановительные работы и разбор завалов. Сотрудники начали вводить в работы турбину и котел, чтобы наладить подачу воды. Предполагается, что горячую воду вернут в дома россиян ближе к ночи.

Ранее в апреле город Новотроицк Оренбургской области полностью остался без горячего и холодного водоснабжения. Причиной отключения стало нарушение работы очистительного сооружения. В итоге власти ввели режим чрезвычайной ситуации и отменили занятия в школах и детских садах. Жителям пообещали организовать поставки воды в кварталы.

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