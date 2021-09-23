В России заявили об «объективных проблемах» при старте отопительного сезона

При подготовке российских регионов к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов и запуске отопления возникли «объективные проблемы», заявил вице-премьер страны Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости.

По его словам, несмотря на трудности, отопительный сезон стартовал в 58 российских субъектах. «Проблемы, которые мы получили, были объективными, они возникли не на пустом месте и связаны с пандемией коронавируса и накопленными с предыдущих лет трудностями всей системы ЖКХ», — объяснил Хуснуллин.

Он напомнил, что в 2020 году из-за пандемии правительство разрешило не начислять россиянам пени за просрочку при оплате жилищно-коммунальных услуг. «Сейчас у нас недосбор по 2020 году под 80 миллиардов рублей», — отметил вице-премьер. Эти средства должны были пойти, в том числе, на обновление коммунальный сетей и подготовку к новому осенне-зимнему периоду.

Он добавил, что подключение к теплу также тормозит подорожание строительных материалов. Условием для включения отопления в российских домах является температура ниже восьми градусов в течение пяти дней.

Ранее в Госдуме предложили изменить критерии для включения отопления. Парламентарии попросили правительство рассмотреть возможность увеличить предельную среднесуточную температуру для начала отопительного сезона с восьми до десяти градусов тепла, а также сократить сроки с пяти до трех дней.