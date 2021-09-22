Россиянам рассказали о возможных изменениях тарифов из-за перестройки ЖКХ

Представитель инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский в беседе с агентством «Прайм» рассказал о возможных изменениях тарифов после объявленной вице-премьером России Маратом Хуснуллиным реформы жилищного-коммунального хозяйства (ЖКХ).

По мнению специалиста, в результате анонсированной перестройки ЖКХ теоретически могут снизиться тарифы на некоторые виды коммунальных услуг. Андриевский отметил, что этом может произойти, если изменится система заключения договоров в электронном виде с организациями, предоставляющими услуги, например, водоотведения, отопления, электроснабжения, а также станет доступным механизм быстрой оплаты.

При этом, считает эксперт, по ряду других направлений возможно и повышение тарифов,« потому что будут сделаны капитальные вложения, и они должны будут как-то отбиваться». Он отметил, что все будет зависеть от вида коммунальных услуг.

Кроме того, Андриевский полагает, что в результате реформы качество обслуживания населения может улучшиться, однако многое будет зависеть от конкретного региона. По его мнению, в Москве и Санкт-Петербурге улучшение составит от 15 до 30 процентов, в других регионах — в два-три раза.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что концепцию перестройки российского ЖКХ утвердят в первом квартале 2022 года. По его словам, без перестройки данной отрасли невозможно повышение качества городской среды в полтора раза. При этом необходимо решить целый ряд задач, в том числе выработать новые подходы к расселению аварийного жилья.