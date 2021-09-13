В Госдуме предложили предоставить льготы на коммуналку миллиону семей

В Госдуме предложили увеличить число льготников по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Для этого осенью в нижнюю палату планируется внести законопроект о снижении максимальной доли расходов на оплату коммунальные услуги в доходе семьи. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на думский комитет по жилищной политике и ЖКХ.

Законопроект предполагает поэтапный переход: постепенное снижение порога до 18 процентов с 2023 года и до 15 процентов с 2025 года. Сейчас в большинстве регионов эта планка составляет 22 процента, право на помощь из регионального бюджета имеют около трех миллионов семей, на это из бюджета тратится более 70 миллиардов рублей. После снижения порога льготу получат еще более одного миллиона российских семей.

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По подсчетам депутата Ильи Осипова, при снижении максимальной доли расходов на оплату ЖКУ до 15 процентов во всей стране дополнительно потребуется около 30 миллиардов рублей ежегодно.

В Минфине России изданию сообщили, что пока не получали законопроект. Если он поступит в ведомство, то будет рассмотрен в установленном порядке.

Ранее аудитор Счетной палаты Наталья Трунова сравнила счета россиян и американцев, а также британцев за коммунальные услуги. По ее словам, средний счет за ЖКХ-услуги в России за квартиру составляет около пяти тысяч рублей в месяц. Она добавила, что с учетом средней зарплаты, россияне тратят около 11,5 процента. При этом во Франции и Великобритании эта доля составляет около 14 процентов. В США граждане тратят около девяти процентов зарплаты на такие услуги, добавила аудитор.