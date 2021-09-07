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Коммунальная инфраструктура в России оказалась изношена более чем наполовину

Счетная палата: коммунальная инфраструктура в России изношена на 60 процентов
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Фото: Валерий Титиевский / РИА Новости

Счетная палата проверила состояние коммунальной инфраструктуры в России и пришла к выводу, что больше половины объектов изношены. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аудитора ведомства Наталью Трунову.

По ее словам, система коммунального хозяйства, особенно, в небольших городах, сильно изношена. В среднем по стране износ составляет 60 процентов. Трунова отметила, что вложения в эту сферу должны поступать с учетом новейших технологий и организационно-технологических изменений.

При этом, подчеркнула аудитор, ситуация в ЖКХ по «зеленой» повестке «не столь срочная, как в промышленности, однако действовать необходимо на опережение», привлекая помощь и местных властей, и федеральных. Она отметила, что закладывать энергоэффективность следует и при строительстве нового жилья, чтобы параметры этого жилья соответствовали всем современным требованиям «не только в соответствии с проектно-сметной документацией, но и в реальности».

Ранее стало известно, что в российские депутаты предложили расширить списки претендентов на замену ветхого и аварийного жилья, предоставив такое право близким родственникам собственников ветхой жилплощади. Они предположили наделить правом на получение новых квартир родственников владельцев аварийного жилья.

В настоящее время, согласно Жилищному кодексу, право на замену аварийного жилья новым наделены владельцы и наследники. Если же речь идет о дарении, то граждане вместо квартиры могут рассчитывать только на денежную компенсацию, размер которой при этом меньше стоимости самой квартиры.

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