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Полиция проверит данные о смерти россиянина из-за коммунальщиков

Полиция Магнитогорска проверит данные о смерти пенсионера из-за коммунальщиков
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Фото: страница «Чёрное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте»

Полиция в Магнитогорске проводит проверку после сообщений о том, что пенсионер скончался из-за установленного коммунальщиками у его дома блока с надписью о долгах. Об этом со ссылкой на МВД пишет РИА Новости.

Ранее 27 августа сообщалось, что в поселке Звездный обслуживающая компания поставила красный железобетонный блок у дома россиянина, который честно платил за ЖКХ. После этого мужчина разволновался, приняв это на свой счет, и не понимая, на каком основании у него требуют деньги, вскоре умер.

Уточнялось, что до этого блок был установлен под окнами квартиры другого должника. На бетоне черной краской с ошибкой написано: «Мои доходы не позволяют платить за камуналку».

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