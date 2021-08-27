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Российский пенсионер умер после вымогательств коммунальщиков

В Магнитогорске пенсионер получил красный бетонный блок от коммунальщиков и умер
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Фото: страница «Чёрное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте»

В поселке Звездный в Магнитогорске обслуживающая компания поставила красный железобетонный блок у дома пенсионера, который якобы не заплатил за навязанные коммунальные услуги. После этого мужчина умер. Об этом сообщается в местном паблике во «ВКонтакте».

Так, причиной установки блока стал долг перед компанией, хотя все счета россиянина были оплачены. Отмечается, что ранее этот же блок стоял под окнами квартиры другого должника. На бетоне черной краской через трафарет написано с ошибкой: «Мои доходы не позволяют оплачивать камуналку».

«После получения такой "красной метки" пенсионер очень разволновался, переживал и не понимал, на каком основании с него требуют деньги. Чтобы как-то успокоить отца, его дочь погасила задолженность, которую "рисовала" обслуживающая организация», — рассказала в публикации жительница поселка.

Она подчеркнула, что пенсионер скончался из-за моральных переживаний от вымогательств коммунальщиков.

Ранее в Алтайском крае россиянин пришел за талоном к врачу и умер в регистратуре. Медикам о своем плохом самочувствии он не сообщил. К пожилому мужчине подбежал терапевт и начал оказывать первую помощь, но спасти пациента врач не успел.

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