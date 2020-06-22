Российский пенсионер попытался повесить портрет Сталина в подъезде и умер

В Москве пенсионер попытался повесить портрет Иосифа Сталина на стене в подъезде, залез на стремянку и упал, оступившись и потеряв равновесие. Его госпитализировали с травмами головы, спустя несколько недель он умер. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в системе здравоохранения столицы.

По информации издания, 64-летний мужчина решил украсить подъезд жилого дома в Борисовском проезде на окраине Москвы. Он вынес из своей квартиры стремянку, взял молоток и отправился на лестничную клетку. Когда мужчина уже забил гвоздь и принялся вешать картину, то потерял равновесие и упал, получив серьезные травмы головы. Его доставили в реанимацию

«Врачи несколько недель боролись за жизнь мужчины, однако спасти его так и не удалось. Сергей [имя изменено] скончался от открытой черепно-мозговой травмы с множественными переломами черепа, кровоизлияний под оболочкой и ушибами веществ мозга, осложнившийся развитием вторичных кровоизлияний в веществе мозга, его отеком и дислокацией», — сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось о жителе Москвы, который испугался заражения коронавирусом и выпил дезинфицирующий гель, чтобы обезопасить себя. Его привезли в клиническую больницу столицы в тяжелом состоянии, где диагностировали отравление неизвестным спиртосодержащим средством. Пациент впал в кому, врачам не удалось его спасти.

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