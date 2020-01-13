Россиянин умер после отказа скорой присылать к нему бригаду врачей

Пожилой житель карельского поселка Шалговаар умер после отказа диспетчеров направить к нему бригаду скорой, сообщает «Новая газета».

Родственники 62-летнего погибшего россиянина рассказали изданию, что у мужчины был сахарный диабет. Утром в день инцидента он внезапно почувствовал себя плохо и не смог встать с постели. Сначала родные позвонили врачам, которые прикреплены к соседнему селу Паданы и на одной машине обслуживают четыре поселка. Скорая оказалась занята другим вызовом, и было решено звонить в районную больницу в Медвежьегорске. Местная оператор отказалась присылать бригаду, так как по бумагам скорая есть в Паданах. «На мои просьбы и мольбы оператор просто положила трубку», — сказал сын скончавшегося пенсионера.

Через два часа пациент умер дома без медицинской помощи.

Ранее жительница соседнего города Пудож умерла в коридоре больницы Медвежьегорска, куда медики везли ее с инсультом несколько часов в обычном УАЗе. В больнице по месту жительства не было необходимого оборудования.

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