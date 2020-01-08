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В реанимации российской больницы закончились лекарства

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В реанимации клинической больницы №2 города Кемерово закончились лекарства и расходные материалы. Об этом «Сибирь.Реалиям» рассказал местный житель Олег Степанов, которому выдали длинный список препаратов для его родственника и отправили на их поиски.

В списке оказались 14 наименований, которых не оказалось в больнице. Степанов отметил, что среди них были «самые простые и необходимые» препараты и расходные материалы. По его словам, в медучреждении нет пеленок, камфорного спирта, чтобы протирать пролежни, и кровоостанавливающих препаратов. В восьми аптеках вблизи больницы он смог купить почти все — не нашлось только одного препарата, который в больнице все-таки пообещали найти. Фармацевты в аптеках говорили, что он не первый, кто приходит к ним за лекарствами для реанимации.

Пожилой родственник Степанова был доставлен в реанимацию больницы два дня назад. У него открылась старая язва и началось кровотечение. «Операцию невозможно провести в связи с праздниками и в связи с праздниками же закончились лекарства», — привел Степанов слова, которые ему якобы сказал врач.

После того, как горожанин опубликовал пост о ситуации в соцсетях, ему позвонил пресс-секретарь больницы, который попросил удалить его «хотя бы на время разбирательства». Позже со Степановым связался и главврач Игорь Пачгин, который написал, что у них такого давно не было, и заверил, что не меньше него желает разобраться в проблеме. «Нужна конкретика: кто, какой список и для какого пациента Вам дал. Запас медикаментов в больнице перед праздниками был создан достаточный», — заявил Пачгин.

Расходы на медикаменты и материалы Степанову пообещали компенсировать.

В конце декабря жительница города Пудож в Карелии умерла без медицинской помощи в коридоре больницы, куда врачи везли ее с инсультом 200 километров. Ее решили доставить в клинику соседнего Медвежьегорска, где есть необходимое оборудование. Вместо кареты скорой ее загрузили в обычный УАЗ, сопровождающая медсестра села к водителю, а не к больной. По пути машина заезжала еще за одним пациентом и на заправку.

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