Врачи часами катали россиянку с инсультом и бросили умирать в коридоре клиники

Жительница города Пудож в Карелии умерла без медицинской помощи в коридоре больницы, куда врачи везли ее с инсультом 200 километров, сообщает Губернiя Daily.

Родственники погибшей рассказали, что 7 декабря пожилой женщине стало плохо. Врачи быстро приехали на вызов, оказали первую помощь и решили вести пациентку почти 200 километров до клиники в соседнем городе Медвежьегорск, где есть необходимое оборудование. Вместо кареты скорой ее загрузили в обычный УАЗ, сопровождающая медсестра села к водителю, а не к больной. По пути машина заезжала еще за одним пациентом и на заправку. Издание пишет, что поездка только по Пудожи продолжалась час.

Когда автомобиль доехал до Медвежьегорской больницы, пенсионерку перенесли в коридор и оставили ждать врача, который не появлялся полчаса. Медики вспомнили о ней, когда родственники начали возмущаться. В итоге женщина умерла.

Семья погибшей написала обращение в местный Минздрав, прокуратуру, Пудожскую ЦРБ и президенту Владимиру Путину. В нем авторы потребовали выяснить, почему в районе нет карет скорой для сложных пациентов, а в больнице в Пудожи — нужного оборудования. Также у родственников возникли претензии к самим медикам, которые не торопились оказывать больной помощь.

«В нашем районе "ходит» грустная шутка": "Из медцентра Медвежьегорска мало кто возвращается"», — говорилось в письме.

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