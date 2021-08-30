Названы основные причины переплат за ЖКХ

Директор центра ЖКХ «Народный институт» Роман Шепс рассказал РИА Новости, что основной причиной, по которой россияне чаще всего переплачивают за жилищно-коммунальные услуги, является обычное неумение экономить свет, воду или газ. Среди прочих причин переплат он отметил технические поломки в квартире и общую низкую энергоэффективность домов.

«Наши люди к этому не приучены. Уверен, что здесь необходима просветительская работа. Например, жилищные уроки в школах», — заявил Шепс.

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Он отметил, что поломки оборудования в квартире, такие, как подтекающий сливной бочок унитаза или капающий кран могут существенно повысить траты жильцов квартир. Более того, у большинства многоквартирных домов нет возможности настраивать температуру в помещениях в разные времена года для регулировки потребления отопления. «Из-за этого идет существенная переплата, особенно весной и осенью, когда отопление включено, а на улице оттепель», — считает эксперт. Кроме того, Шепс обратил внимания на то, что в некоторых квартирах не установлены счетчики, а значит счет за потребление энергии производится по нормативам, что приводит к переплате около 1,5 тысячи рублей в месяц. «В среднем затраты на покупку и установку счетчика можно окупить за 3-4 месяца», — подытожил он

Ранее сообщалось, что коммунальщики в поселке Звездный в Магнитогорске довели до смерти мужчину, который якобы не заплатил за навязанные коммунальные услуги.