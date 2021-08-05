В Госдуме выступили за снижение расходов на оплату ЖКУ

В Госдуму внесут законопроект об установлении нового федерального стандарта возможной доли собственных расходов на оплату коммунальных услуг и жилплощади. Выступил с этой инициативой глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов из фракции ЛДПР, сообщает РИА Новости.

Предполагается, что новый законопроект дополнит статью 159 Жилищного кодекса России новой частью. По словам Нилова, эта мера поможет избежать случаев, когда в дотационных субъектах страны расходы россиян на оплату ЖКУ превышают траты соотечественников в регионах с более высоким уровнем жизни.

Например, в Москве региональный стандарт составляет 10 процентов, а в Московской области — 22 процента. При этом прожиточный минимум в столице значительно выше, чем в области, подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту.

«Принятие предлагаемого законопроекта позволит устанавливать в субъектах РФ региональный стандарт максимально допустимой доли расходов на оплату ЖКУ не выше 15 процентов. Это поддержит малообеспеченных граждан в условиях пандемии, обеспечит адресность оказываемой гражданам социальной поддержки», — отметили в пояснительной записке к документу.

Ранее россиянам назвали условия для списания долгов за ЖКХ. Это возможно, если управляющие компании (УК), например, предоставляют недостаточно качественные услуги.