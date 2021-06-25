В России вырастут тарифы на коммунальные услуги

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России вырастут с 1 июля, сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

По прогнозу социально-экономического развития страны, в нынешнем году размер индексации тарифов не должен превысить 4 процента. При этом в ФАС отметили, что фактически они вырастут на 3,3 процента.

Как поясняет издание, такое повышение соответствует принципу «инфляция минус», по которому индексация тарифов не может превышать величину инфляции. «Антимонопольная служба будет строго пресекать нарушения при установлении региональных тарифов», — отметили в ведомстве.

Уровень индексации тарифов в каждом российском регионе разный, но он не должен превышать предельный индекс для субъекта. ФАС также напомнила россиянам, что повышение цен на ЖКУ необходимо для стабильной работы коммунальных предприятий.

В феврале эксперты в сфере коммунальных услуг назвали условие для роста тарифов на электроэнергию. Они предположили, что увеличение может произойти, если власти решат отрегулировать показатели, «исходя из политических соображений». В качестве другого условия специалисты отметили инфляцию.