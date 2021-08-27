В российском городе приготовились ввести режим ЧС из-за мусора

Мэр Магадана Юрий Гришан заявил, что готов ввести режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с вывозом мусора, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии российского города.
Градоправитель уточнил, что региональному оператору предоставлена неделя на исправление положения, после чего администрация будет вынуждена перейти в режим ЧС из режима повышенной готовности, поскольку свалки ставят под угрозу санитарно-эпидемиологическую обстановку в городе, а среди отходов плодятся крысы, чайки и собаки.
Магаданцы жалуются властям на стихийные свалки, урны, скопления мусора и его несвоевременный вывоз. Министр строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области Иван Бережной отметил, что количество обращений растет, но проблема не решается, поскольку оператор не справляется с поставленными задачами.
«Наш мониторинг показывает, что ежедневно убирается меньше половины положенного. Если так пойдет и далее, выплата субсидий из бюджета Магаданской области региональному оператору будет приостановлена. Надо менять графики работы, привлекать дополнительную технику, рабочих», — заключил он.
Ранее жители Москвы запечатлели на видео то, как избавляются от мусора в одном из районов столицы. Работники столичных коммунальных служб попались на смешивании отсортированных отходов в одном грузовике.