В России захотели расширить списки претендентов на замену ветхого жилья

В России захотели расширить списки претендентов на замену ветхого и аварийного жилья, предоставив такое право близким родственникам собственников ветхой жилплощади. Об этом во вторник, 7 сентября, пишут «Известия».

Как стало известно изданию, с такой инициативой выступили депутаты Вологодского заксобрания. Законопроектом предлагается внести изменения в статью 32 Жилищного кодекса РФ. Документ предполагает наделить правом на получение новых квартир родственников владельцев аварийного жилья. В пояснительной записке его авторы отмечают, что процесс признания жилья аварийным «достаточно длительный», а реализация госпрограмм по переселению «растягивается на долгие годы».

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В настоящее время, согласно Жилищному кодексу, право на замену аварийного жилья новым наделены владельцы и наследники. Если же речь идет о дарении, то граждане вместо квартиры могут рассчитывать только на денежную компенсацию, размер которой при этом меньше стоимости самой квартиры. Соответственно, близкие родственники собственника, получив право собственности по договору дарения после признания дома аварийным, часто проживающие в этом же жилье, теряют право на переселение и лишаются единственного жилища, отмечают авторы законопроекта.

В список получателей новых квартир предлагается включить близких родственников по прямой восходящей и нисходящей линии (родителей и детей, дедушек, бабушек и внуков), полнородных и неполнородных (имеющих общих отца или мать братьев и сестер), а также усыновителей и усыновленных. Инициатива направлена в адрес спикеров Госдумы и Совфеда.

Глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская назвала инициативу «гуманной» и заявила о ее поддержке, если речь «идет о россиянах, для которых это жилье является единственным». Источники газеты в обеих палатах парламента сообщили, что там уже получили законопроект и он будет рассмотрен в осеннюю сессию.

Ранее председатель ВЭБ.РФ Артем Довлатов рассказал, что десяти российским городам подготовят комплексные планы развития для повышения качества жизни населения. Программа призвана повысить качество жизни более десяти миллионов человек. Первыми городами, для которых разработают мастер-планы, станут Владивосток и Петропавловск-Камчатский. Затем планируется реализовать соглашение как минимум в десяти городах Дальнего Востока и Арктики.

