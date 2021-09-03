Жителям десяти городов России пообещали улучшить жизнь

Десяти российским городам подготовят комплексные планы развития для повышения качества жизни населения. О разработке стратегий благоустройства территорий Дальнего Востока и Арктики заявил председатель ВЭБ.РФ Артем Довлатов на Восточном экономическом форуме, передает «Интерфакс».
Программы развития городов госкорпорация обещает подготовить с организациями «ПроГород» и КБ «Стрелка». Стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Уже определены места запуска пилотных проектов. Реализация стратегий рассчитана до 2023 года.
«Программа призвана повысить качество жизни более десяти миллионов человек. Первыми городами, для которых разработают мастер-планы, станут Владивосток и Петропавловск-Камчатский. Далее планируем реализовать соглашение как минимум в десяти городах Дальнего Востока и Арктики», — рассказал Артем Довлатов.
Во Владивостоке переосмыслят центральные улицы. Планируется улучшить состояние территорий набережной бухты Золотой Рог, Владивостокского морского порта и железнодорожного вокзала. В общую площадь мастер-плана заложено 90 гектаров. Для Петропавловска-Камчатского рассматривают в качестве площадки для создания новых общественных пространств (туристической инфраструктуры и пространства для отдыха жителей) землю бывшего судоремонтного завода «Фреза» в Петропавловской гавани.
Авторы проектов развития предложат регионам Дальнего Востока самостоятельно подавать заявки на участие в программе с учетом приоритетов для конкретных городов. Сумма инвестиций будет ограничена в 100 миллиардов рублей. Планируется, что инициатива позволит создать на благоустроенных территориях около 50 тысяч новых рабочих мест.
В конце августа глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил о планах создания на Дальнем Востоке первого города-миллионника на базе Владивостока. Глава «Роскомсоса» Дмитрий Рогозин предложил в качестве альтернативы выбранному месту для нового мегаполиса Циолковский недалеко от космодрома Восточный.