Дегтярев назвал возможный срок становления Хабаровска городом-миллионником

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал возможный срок, к которому Хабаровск может стать городом-миллионником, в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). Его слова передает РИА Новости.

По словам Дегтярева, это может произойти уже к 2034 году. Он пояснил, что уже в 2024 году власти планируют вводить по 1 миллиону квадратных метров в год. «Это от 30 до 50 тысяч человек. Поэтому это очень легко считается», — заявил врио региона. Как подсчитал политик, при таких темпах ввода жилья к 2029 году население города увеличится на 250 тысяч жителей, а к 2034-му — еще на четверть миллиона человек. На данный момент в Хабаровске проживают 610 тысяч человек.

31 августа о планах создания на Дальнем Востоке первого города-миллионника заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Рассматривается возможность объединения Владивостока с 600 тысячами человек, его потенциального города-спутника и города Артема. Глава «Роскомсоса» Дмитрий Рогозин предложил строить новый мегаполис на базе города Циолковского рядом с космодромом Восточный. Позже Чекунков сказал, что первый город с населением от миллиона человек может появиться в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) через десять лет.