Вице-премьер России, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев уточнил сроки начала строительства новых районов Владивостока. Его слова в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) передает РБК.

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По словам вице-премьера, массово строить жилье в городе, в том числе и создавать новые районы, начнут в следующем году. «А темпы строительства будут прямо зависеть от востребованности», — добавил он.

Ранее Юрий Трутнев предложил президенту Владимиру Путину рассмотреть идею масштабной реновации городов Дальнего Востока. Кроме того, он оценил идею создания на Дальнем Востоке новых городов. По его словам, подобные проекты необходимо реализовывать, когда возникают новые экономические мощности. На данный момент властям следует сосредоточиться на развитии уже существующих мест.

О планах создания в ДФО первого города-миллионника заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Рассматривается возможность объединения Владивостока с 600 тысячами человек, его потенциального города-спутника на 300 тысяч жителей и города Артема. Глава «Роскомсоса» Дмитрий Рогозин в свою очередь предложил строить новый мегаполис на базе города Циолковского рядом с космодромом Восточный.