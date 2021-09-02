Назван срок появления города-миллионника на Дальнем Востоке

Глава Минвостокразвития заявил, что город-миллионник построят в ДФО через 10 лет

Первый город с населением от миллиона человек может появиться в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) через десять лет. Такой срок назвал в ходе Восточного экономического форума глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, сообщает «Российская газета».

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По словам чиновника, около Владивостока планируется запустить масштабный строительный проект, рассчитанный как минимум на 50 тысяч жителей. Это будет небольшой муниципалитет — город под названием Спутник. Он будет располагаться в непосредственной близости от аэропорта, самого Владивостока и кольцевой автодороги.

«Нам бы хотелось на горизонте десяти лет увидеть эту агломерацию первым миллионником на Дальнем Востоке», — отметил Чекунков.

О планах создания на Дальнем Востоке первого города-миллионника он впервые заявил 31 августа. Рассматривается возможность объединения Владивостока с 600 тысячами человек, его потенциального города-спутника и города Артема. Глава «Роскомсоса» в свою очередь предложил строить новый мегаполис на базе города Циолковского рядом с космодромом Восточный.