Назван срок появления города-миллионника на Дальнем Востоке

Первый город с населением от миллиона человек может появиться в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) через десять лет. Такой срок назвал в ходе Восточного экономического форума глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, сообщает «Российская газета».
По словам чиновника, около Владивостока планируется запустить масштабный строительный проект, рассчитанный как минимум на 50 тысяч жителей. Это будет небольшой муниципалитет — город под названием Спутник. Он будет располагаться в непосредственной близости от аэропорта, самого Владивостока и кольцевой автодороги.
«Нам бы хотелось на горизонте десяти лет увидеть эту агломерацию первым миллионником на Дальнем Востоке», — отметил Чекунков.
О планах создания на Дальнем Востоке первого города-миллионника он впервые заявил 31 августа. Рассматривается возможность объединения Владивостока с 600 тысячами человек, его потенциального города-спутника и города Артема. Глава «Роскомсоса» в свою очередь предложил строить новый мегаполис на базе города Циолковского рядом с космодромом Восточный.