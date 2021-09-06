Россиян предупредили о рисках при сдаче квартиры в аренду посуточно

Аналитики предупредили, что при сдаче жилья в аренду посуточно есть риск порчи имущества

При сдаче жилья в аренду посуточно собственники могут столкнуться с некоторыми рисками. Опасность связана с частой сменой квартиросъемщиков. Об этом говорится в материалах «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», имеющихся в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты назвали посуточную сдачу квартиры в аренду в России «полноценной и основной работой» для собственника, так как с этой сферой связан «огромный пласт» обязанностей. Владельцам недвижимости придется очень внимательно следить за состоянием жилья и работать с отзывами клиентов.

Среди рисков аналитики назвали возможную порчу имущества, так как люди, которые арендуют объект на сутки, чаще всего менее тщательно заботятся о снятом жилье. «Как правило, люди, снимающие объект в долгосрочную аренду, относятся к квартире более аккуратно, чем те, кто заехал на выходные. В целом могу заметить, что риски при сдаче объекта в краткосрочную аренду в три раза выше, чем при сдаче в долгосрочную аренду», — предупредили в агентстве.

Ранее сервис «Авито Недвижимость» назвал города России с самой дорогой посуточной арендой квартир. Лидерами рейтинга стали Ялта, Сочи и Москва. Дорогие варианты также нашлись в Севастополе и Санкт-Петербурге. Самые доступные съемные квартиры оказались в Астрахани и Брянске.