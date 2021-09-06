В России подорожала загородная недвижимость

ЦИАН: загородная недвижимость в России за год подорожала на 18 процентов

Средняя стоимость загородной недвижимости в России в конце лета 2021 года достигла 7,08 миллиона рублей. За год объекты подорожали на 18 процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса по поиску недвижимости ЦИАН.

Материалы по теме С характером. Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира «Лучше удержать квартирантов» Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?

В начале лета 2021 года загородный дом в среднем стоил 6,71 миллиона рублей. За три месяца стоимость увеличилась на 5 процентов. В конце августа 2020-го цена за подобные объекты составила почти 6 миллионов рублей.

Самый высокий рост аналитики заметили в Краснодарском крае — на 54 процента. Ниже в рейтинге расположилась Москва, где цены увеличились на 41 процент. Относительно высокие показатели зафиксировали также в Московской, Ленинградской и Калининградской областях — почти на 40 процентов в каждом регионе. На 37 процентов увеличилась стоимость загородной недвижимости в Севастополе.

Ранее в компании «Инком-Недвижимость» определили среднюю стоимость загородной недвижимости на вторичном рынке в Подмосковье. Показатель колебался от 800 тысяч рублей на востоке в Шатурском районе до 70 миллионов на западе — в Одинцовском.