В России подорожала загородная недвижимость

Средняя стоимость загородной недвижимости в России в конце лета 2021 года достигла 7,08 миллиона рублей. За год объекты подорожали на 18 процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса по поиску недвижимости ЦИАН.
В начале лета 2021 года загородный дом в среднем стоил 6,71 миллиона рублей. За три месяца стоимость увеличилась на 5 процентов. В конце августа 2020-го цена за подобные объекты составила почти 6 миллионов рублей.
Самый высокий рост аналитики заметили в Краснодарском крае — на 54 процента. Ниже в рейтинге расположилась Москва, где цены увеличились на 41 процент. Относительно высокие показатели зафиксировали также в Московской, Ленинградской и Калининградской областях — почти на 40 процентов в каждом регионе. На 37 процентов увеличилась стоимость загородной недвижимости в Севастополе.
Ранее в компании «Инком-Недвижимость» определили среднюю стоимость загородной недвижимости на вторичном рынке в Подмосковье. Показатель колебался от 800 тысяч рублей на востоке в Шатурском районе до 70 миллионов на западе — в Одинцовском.