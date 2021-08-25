Найдены самые дорогие дачи Подмосковья

Названа средняя стоимость загородной недвижимости на вторичном рынке, а также районы Подмосковья с самыми дорогим объектами. Аналитику 25 августа приводит «Интерфакс» со ссылкой на исследование компании «Инком-Недвижимость».

По данным риелторов, наиболее высокая средняя стоимость дач в окрестностях Москвы колеблется от 800 тысяч рублей на востоке в Шатурском районе до 70 миллионов на западе — в Одинцовском.

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«Наиболее высокая средняя стоимость у предложения, найденного в Одинцовском районе — 69,4 миллиона рублей, за ним следуют Красногорский — 52,2 миллиона рублей и Химкинский районы — 22 миллиона рублей. Самые низкие средние цены на лоты вторичной "загородки" в районах Шатурский — 0,8 миллиона рублей, Зарайский — 1,1 миллиона рублей и Талдомский — 1,1 миллиона рублей», — указывают исследователи рынка недвижимости.

Высокие ценники не отпугивают покупателей от предложений, дачные дома раскупают достаточно быстро. В Одинцовском районе средний срок размещения объявления о продаже загородной недвижимости составил 227 дней (сократился за год на 20 процентов), в Красногорском — 208 дней (сделки ускорились на 39 процентов), в Химкинском — 178 дней (минус 22 процента за год). В Шатурском районе покупатель соглашается на приобретение объекта в среднем за 285 дней (минус восемь процентов за год).

«Рост цен и сокращение экспозиции связаны с мощным спросом прошлого года в период самоизоляции. Большая часть объектов выставляется продавцами по неоправданно завышенным ценам. Многие из подобных лотов попросту не соответствуют современным требованиям покупателей к загородному дому», — добавил руководитель аналитического центра компании Дмитрий Таганов.

Ранее глава Центра загородной недвижимости Сергей Ганусов сообщил, что с начала первого локдауна в марте 2020 года цены на дачи по всей стране выросли от 50 до 100 процентов. Риелтор отметил, что главным фактором увеличения стоимости данных объектов недвижимости стал чрезвычайно высокий спрос на них среди россиян из-за попыток избежать жестких коронавирусных ограничений вдали от города. Люди скупали все подряд, не обращая внимания на то, справедливы ли расценки.