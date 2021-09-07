В Счетной палате сравнили счета россиян и американцев за ЖКХ

Аудитор Счетной палаты Наталья Трунова сравнила счета россиян и американцев, а также британцев за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Она рассказала в интервью РИА Новости, сколько в среднем тратят на услуги жители России.

По словам аудитора, средний счет за ЖКХ-услуги в России за квартиру составляет около пяти тысяч рублей в месяц.

Она добавила, что с учетом средней зарплаты, россияне тратят около 11,5 процента. При этом во Франции и Великобритании эта доля составляет около 14 процентов. В США граждане тратят около девяти процентов зарплаты на такие услуги, добавила аудитор.

«При этом тарифы на те или иные услуги могут различаться в зависимости от региона, квадратуры и прочих факторов», — подчеркнула Трунова.

В этом же интервью Трунова предложила выдавать льготную ипотеку одному заемщику один раз в жизни. По ее мнению, это нужно для того, чтобы погасить искусственный спрос на жилье и снизить цены на недвижимость. При этом мера, как уточнила Трунова, предлагается без привязки к месту жительства.

