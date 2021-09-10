Россиянам дали советы в жилищных спорах

Юрист рассказала россиянам, как оспорить решения управляющей компании (УК), принятые без согласования с жильцами многоквартирного дома. Комментарий на фоне участившихся в стране случаев подделки протоколов общего собрания собственников обслуживающими организациями дала изданию «Российская газета» адвокат Ирина Зуй.

Сотрудники управляющих компаний нередко подделывают подписи в протоколе для собственных целей и извлечения прибыли, пояснила Зуй. При этом жильцам не всегда удается отменить какие-либо ремонтные работы или другие нововведения по многоквартирному дому, за которые они не голосовали.

«Управляющая компания может так лоббировать интересы того или иного подрядчика, безосновательно поднять тарифы на свои услуги, провести тот или иной вид работ, для которого требуется решение общего собрания собственников. В последнем случае, конечно, сами жители виноваты, что не ходят на собрания», — добавила эксперт.

Отменить действия заверенных «искусственными» подписями протоколов очень сложно, подчеркивает эксперт, но в данном случае УК нарушает законодательство, подделка документов является уголовным преступлением (статья 327 УК РФ). При выявлении данного факта жильцам/собственникам стоит связаться с соседями и выяснить, расписывались ли те в протоколе. Копии документа управляющая компания также обязана размещать в открытом доступе на сайте ГИС ЖКХ.

Если подозрения о неправомерности действий УК подтвердятся, следует отправить в организацию официальное предупреждение с требованием аннулировать результаты голосования, а при отказе со стороны руководства компании — обратиться в жилищную инспекцию или сразу в прокуратуру. Если в ходе разбирательства правоохранительные органы зафиксируют нарушение, управляющая компания будет обязана устранить его. При уклонении УК от исполнения требований надзорных инстанций собственникам нужно отстаивать свои права в суде.

Ранее россиян предупредили о наказании за хранение банок с консервами в подвалах многоквартирного дома. За использование под личные цели мест общего пользования в подъезде жителям грозит штраф до трех тысяч рублей. Данное правило закреплено в федеральном жилищном законодательстве.