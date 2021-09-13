Определены регионы России с самыми большими тратами на услуги ЖКХ

Доля трат на жилищно-коммунальные услуги в ряде регионов России превысила 13 процентов

Среди всех регионов России жители Ярославской области тратят наибольшую долю своих доходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), показало исследование, проведенное РИА Новости. Самая низкая доля затрат на ЖКУ зафиксирована в Ингушетии.

Как определили аналитики, россияне в разных регионах тратят на ЖКУ от 4,4 до 13,5 процента из общего объема потребительских расходов. Минимум зафиксирован в Ингушетии, также невысок этот показатель (не более 7 процентов) в ряде других республик (Дагестан, Хакасия, Калмыкия, Чечня) и Севастополе.

Самая большая доля расходов на ЖКУ — у жителей Ярославской области (13,5 процента), республики Коми (13,2 процента) и в Чукотском автономном округе (13 процентов). Больше 10 процентов своих потребительских расходов направляют на оплату коммунальных услуг жители 42 субъектов РФ, свидетельствуют результаты исследования.

В денежном эквиваленте больше других тратят на ЖКУ жители Москвы — в среднем около 10 тысяч рублей в месяц. Больше 8 тысяч рублей приходится отдавать потребителям коммунальных услуг в Камчатском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и Магаданской области. В среднем по России семья ежемесячно направляет на ЖКУ 5,1 тысячи рублей.

В марте президент России Владимир Путин обратил внимание прокуроров на неоправданный рост тарифов ЖКХ в стране, а также на низкое качество услуг. Он попросил представителей прокуратуры решить проблему с повышением цен и добавил, что рассчитывает в этом на их «принципиальную, основанную на строгом соблюдении закона позицию».