Названы сроки утверждения концепции перестройки российского ЖКХ

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что концепцию перестройки российского ЖКХ утвердят в первом квартале 2022 года. Данный срок политик назвал в разговоре с РИА Новости.

По его словам, без перестройки данной отрасли невозможно повышение качества городской среды в полтора раза. Также она нужна для достижения показателей национального проекта «Жилье и городская среда» в 1 миллиард квадратных метров.

Хуснуллин отметил, что при реформировании сферы ЖКХ необходимо решить целый ряд задач, в том числе выработать новые подходы к расселению аварийного жилья. «Надо понять, какое жилье нужно капитально ремонтировать, какое — реконструировать, а какое — сносить», — пояснил вице-премьер, добавив, что каждый год площадь аварийного жилья в стране растет.

Другой важной задачей является решение вопроса по подсоединению строящегося жилья к изношенным на 60 процентов сетям . Однако данная программа модернизации инженерной инфраструктуры пока не подтверждена финансово. По оценкам, на данные цели требуется более одного триллиона рублей по стране, в то время как власти выделяют 5-10 миллиардов, уточнил Хуснуллин.