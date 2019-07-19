Разработаны концепции для стратегии ЖКХ XXI века

Минстрой разработал и вскоре опубликует концепции по тепло- и водоснабжению, входящие в стратегию развития ЖКХ до 2035 года. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты» со ссылкой на директора департамента развития ЖКХ Светлану Никонову.

По словам чиновницы, документы будут вынесены на расширенное обсуждение.

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Помимо этого Минстрой совместно с управляющими и водоснабжающими организациями работает над концепцией развития газоснабжения. Экспертами определен круг вопросов, включая эксплуатацию внутриквартирного газового оборудования, добавила Никонова.

Проект развития отрасли ЖКХ будет сформирован до 1 ноября текущего года, сообщал ТАСС со ссылкой на главу Минстроя Владимира Якушева. Документ будет учитывать как отраслевые стратегии развития, так и национальные проекты, в том числе «Жилье и городская среда».

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