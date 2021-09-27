Сотрудников газовых служб пустят в квартиры россиян по QR-кодам

Для сотрудников газовых служб в Московской области планируется ввести QR-коды, в них будет зашифрована вся информация о работниках. Об этом сообщает «Российская газета».

Предполагается, что это поможет защитить граждан от мошенников — они обходят квартиры, предлагают установить различные приборы, якобы способные обеспечить газовую безопасность. Из-за активной деятельности аферистов граждане неохотно пускают в свои квартиры настоящих газовиков, отмечает издание. Поэтому и нужны QR-коды.

Новая мера позволит оградить россиян от общения с лжегазовиками, которые зачастую ведут себя агрессивно, запугивая хозяев и навязывая им дорогие «газоанализаторы». Чаще всего такие приборы оказываются банальной имитацией. Теперь для идентификации сотрудника газовой службы будет достаточно навести на него камеру мобильного телефона.

Ранее в сентябре главный редактор портала «Энерговопрос.ру» Михаил Козырев заявил, что массовая установка в квартирах россиян электрических плит позволит предотвратить взрывы газа в жилых домах. Проблему взрывов бытового газа в таком случае удастся решить за 15 лет, уточнил он.