Раскрыты подробности мощного взрыва газа под Екатеринбургом

Происшествие с мощным взрывом бытового газа в одном из жилых домов под Екатеринбургом не носит криминальный характер. Подробности случившегося со ссылкой на пресс-секретаря главка МВД России по Свердловской области Валерия Горелых раскрыл портал E1.RU.

Согласно предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки газа. Владелец квартиры, 52-летний мужчина, поставил на плиту чайник и не может вспомнить последовавшие события. Его госпитализировали в местную больницу с ожогами 40 процентов тела.

«Соседи характеризуют пострадавшего, как спокойного, нескандального человека. (...) Пожилой человек мог забыть закрыть кран», — пояснил Горелых и подчеркнул, что более подробные и точные обстоятельства полиция и МЧС устанавливают, а следователи отрабатывают различные версии случившегося.

О взрыве газа, разрушившем стены нескольких квартир, стало известно ранее в субботу, 25 сентября. Повреждены три межквартирные и межкомнатная перегородки, выбиты окна. Несущие конструкции не пострадали. 11 человек, в том числе двоих детей самостоятельно эвакуировались еще до приезд спасателей.