Россиянам дали советы на случай проблем с отоплением

В начале отопительного сезона россиянам напомнили, как действовать, если в жилье все равно стоит холод, а сумма в коммунальной платежке при этом не меняется. Советы по выявлению внутренних и внешних проблем в тепловом контуре, а также о возможности избежать платы за некачественно оказанные услуги ЖКХ дала эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова, передает «Российская газета».

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Специалист отметила, что подать отопление в квартиру должны в течение пяти дней после того, как среднесуточная температура на улице установится ниже восьми градусов по Цельсию. Затягивание сроков недопустимо. Если даже после включения отопления в жилье чувствуется холод, стоит обратиться в управляющую компанию (УК). Температура в помещениях должна быть не ниже +18, а в угловых комнатах — +20 градусов по Цельсию. Похолодание в квартире ночью может составлять не более трех, а потепление — не более четырех градусов. В случае, если УК игнорирует жалобы жителя на некомфортный микроклимат в помещениях, следует обратиться в госжилинспекцию, Роспотребнадзор или в местную администрацию, предъявив письменные доказательства того, что коммунальщики отказали в помощи.

Отсутствие тепла может быть вызвано как проблемами во внутренней, так и внешней системах отопления. «Элементарная завоздушенность (воздушные пробки в трубах и батареях) убирается поворотом крана или заглушки на радиаторе. Воздух выходит, а в батареи поступает горячая вода. Внешними причинами холода в помещениях могут быть магистральные аварии, а также проблемы с поставками тепла коммунальными службами», — добавила Анисимова.

Собственник жилья вправе требовать перерасчета в следующем месяце за некачественно оказанную услугу отопления. Например, если в течение двух часов в квартире было холоднее нормы на два градуса, плата должна снизится на 0,6 процента, пояснила эксперт. С требованием пересчета следует обратиться в УК, просить об уплате неустоек можно и через суд.

Ранее россиян предупредили о возможных проблемах со здоровьем при запуске отопления. Резкая подача тепла приводит к падению уровня влажности в квартирах, что может вызвать кровотечения из носа, сухость кожи и слизистых, затруднение дыхания, рассказал врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Сергей Хомяков.