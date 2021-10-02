В Испании позавидовали россиянам из-за цен на ЖКХ

Журналист испанской газеты El Periodico Марк Мархинедас заявил о счастье россиян после того, как сравнил цены на электроэнергию в России и в Испании. Об этом сообщает РИА Новости.

«Счет за свет в России в 3,5 раза меньше, чем в Испании, а заправка автомобиля для российского потребителя обойдется более чем в два раза дешевле», — написал Мархинедас.

Журналист приводит данные портала GlobalPetrolPrices о ЖКХ, согласно которым киловатт-час в России для домашнего потребления стоит около 4,5 рубля, а в Испании — 16 рублей. По его словам, в России не существует «энергетической бедности», потому что цены на энергоносители в стране намного ниже, чем в Западной Европе. Мархинедас считает, что так происходит из-за экспорта Россией нефти и газа.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что концепцию перестройки российского ЖКХ утвердят в первом квартале 2022 года. Он отметил, что без перестройки данной отрасли невозможно повышение качества городской среды в полтора раза.