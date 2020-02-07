Американцы позавидовали российской эвакуации из очага коронавируса

Американцы, эвакуированные из очага распространения смертельного коронавируса в Китае — города Ухань провинции Хубэй, раскритиковали организацию процесса. Об этом сообщает The Washington Post.

Речь идет об эвакуации США своих 530 граждан, которая состоялась 5 февраля. Отмечается, что американцы описали невероятный хаос в аэропортах, в частности, сравнивали себя с беженцами. Это происходило в том числе потому, что США раньше эвакуировали своих дипломатов из Уханя. Организацией вывоза остальных граждан должны были заниматься сотрудники посольства в Пекине, которые плохо разбирались в местных условиях. Журналисты в это же время позавидовали российской эвакуации, когда сотрудники консульства установили информационный стол с флагом и предоставили автобусы для доставки граждан в аэропорт.

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Ранее сообщалось, что российские дипломаты арендовали автобусы, на которых соотечественников собирали более чем из десяти городов, при этом некоторые из них находятся на расстоянии от Уханя в 400-500 километров. Всего сотрудники посольства организовали эвакуацию 144 человек, из которых 128 — россияне, еще 16 — граждане стран СНГ.

США эвакуировали первых 240 своих граждан из Уханя 29 января. Тогда в основном взяли на борт сотрудников диппредставительств, а людям с подозрением на коронавирус отказали.

Число заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 31 тысячу, 566 человек погибли, 1382 пациента удалось вылечить. Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. ВОЗ уже признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в пандемию.

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