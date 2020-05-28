Польша позавидовала восстанавливающимся после пандемии коронавируса странам

В Польше из-за пандемии коронавируса упал индекс настроения предпринимателей и потребителей до исторического минимума с марта 2009 года. При этом ситуация складывается лучше в других европейский государствах, в которых снятие ограничительных мер привело к повышению настроения среди населения. О зависти Варшавы восстанавливающимся странам пишет польская газета Rzeczpospolita.

Как свидетельствует статистика Европейского индикатора настроений (ESI), составленная Европейской комиссией на основе опроса домохозяйств и руководителей предприятий для каждой из стран Европы, индекс в Польше упал до 46,9 пункта с 47,2 пункта, в то время как в Европе он вырос до 66,7 пункта с 63,8 пункта. Rzeczpospolita отмечает, что ESI отражает оценку потребителей и предприятий относительно текущего финансового положения и ожиданий на будущее.

В то же время другие страны Европы помогут позавидовать самой Польше. В частности, в стране улучшился индекс настроения в сфере промышленности и строительства. Хотя при этом успехов европейских государств в других сферах достаточно, чтобы привести в норму индикатор настроения, говорится в материале.

26 мая стало известно, что в Польшу чартерным авиарейсом доставили 178 гастарбайтеров с Украины. Около 40 процентов из них прилетели на работу в Польшу впервые. Люди будут задействованы, в частности, в потребительской и логистической сферах. Со всеми украинцами подписаны долгосрочные договоры, им предоставят медицинские страховки.

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