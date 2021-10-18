Раскрыта причина участившихся ошибок пилотов во время полетов

Пилоты авиакомпаний по всему миру теряют навыки управления самолетами от недостатка полетной практики, которая возникла из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет Bloomberg.

Как сообщает издание, пилоты стали чаще совершать ошибки в первые месяцы возвращения к работе после долгого перерыва, вызванного массовой отменой международных перелетов. Например, по этой причине летный экипаж забывает включить второй двигатель самолета, выпустить шасси перед посадкой или задает неправильный курс полета. Отмечается, что такие случаи раскрываются благодаря программе мониторинга, которая отслеживает угрозы безопасности в авиации.

Несмотря на руководства по обучению для пилотов, которые разрабатываются Международной организацией гражданской авиации (ICAO) и Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), а также главным авиационным регулирующим органом Европы, теория или практика на симуляторах не могут воспроизвести в полной мере реальную нагрузку в кабине пилота. Учебные занятия также не в совершенстве учитывают стрессовые ситуации, испытываемые экипажами воздушных судов.

По словам пилотов, длительный перерыв в работе (около шести месяцев) может привести к одной-двум незначительным ошибкам.

Ранее в октябре на одном из самых длительных авиарейсов побили рекорд скорости. Так, австралийская авиакомпания Qantas совершила беспосадочный перелет из Аргентины в Австралию за 17 часов 25 минут. На борту находились 107 пассажиров.