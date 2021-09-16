Пассажиры российского самолета провели ночь на борту из-за ожидания пилотов

Пассажиры российского самолета провели ночь на борту в аэропорту Домодедово из-за ожидания пилотов. Своей историей одна из присутствующих на рейсе девушка поделилась с Altapress.ru.

Инцидент произошел 14 сентября. По словам собеседницы издания, она должна была возвращаться домой из Москвы в Барнаул рейсом «Уральских авиалиний» в 22:15, однако время вылета неоднократно задерживали — на борт самолета пассажиров запустили около часа ночи.

В очереди на посадку пассажиры заметили пьяного человека, тем не менее стюардессы разрешили ему подняться на борт. Как вспомнила россиянка, сначала нетрезвый мужчина отпросился в туалет, а после стал требовать у бортпроводников «сообразить ему пивка» и нецензурно выражаться. Экипаж принял решение вызвать наряд полиции. Спустя час дебошира высадили, однако выяснилось, что у пилотов закончилась рабочая смена.

«И они просто, без всяких объявлений, встали и ушли. И 200 человек остались в полнейшем неведении, полетит наш рейс или нет. Был полный салон людей, многие с детьми, инвалид на костылях. И нас не пропускали даже к выходу на трап, чтобы подышать воздухом», — заявила пассажирка.

Кроме того, девушка услышала разговор двух бортпроводников, которые говорили, что «лететь некому». Пассажирам самолета объявили, что ждут новый экипаж. Около шести часов утра лайнер вылетел в Барнаул. Россиянка отметила, что хочет инициировать написание коллективной жалобы на авиакомпанию, так как, по ее мнению, подобное поведение пилотов «ни в какие ворота».

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