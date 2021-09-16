Исчезнувшего в аэропорту Москвы пса нашли спустя три дня благодаря одной вещи

Исчезнувшую в московском аэропорту Домодедово собаку по кличке Ева нашли спустя три дня благодаря одной вещи, принадлежавшей ее хозяйке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя воздушной гавани.

Отмечается, что в поисках животного участвовали сотрудники аэровокзала и авиакомпании S7. «В группе были задействованы порядка 50 человек, в том числе кинологи и волонтеры», — рассказал собеседник агентства.

Также представитель аэропорта уточнил, что поймать питомца удалось при помощи положенной в переноску толстовки ее хозяйки и любимых лакомств собаки. «План сработал! Ева вышла к переноске. Сотрудники S7 и аэропорта быстро среагировали — и теперь Ева снова со своей семьей», — добавил он.

Ранее сообщалось, что 10 сентября пассажиры рейса S7 Москва — Симферополь сдали в багаж в аэропорту Домодедово собаку в специальной переноске, однако по прибытии на полуостров пассажиры не получили животное.