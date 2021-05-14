Кот сбежал из багажного отсека самолета и загонял сотрудников аэропорта в России

Кот породы мейн-кун сбежал из самолета и загонял сотрудников российского аэропорта, пытавшихся его поймать. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Уточняется, что белый мейн-кун проломил клетку, вырвался из багажного отсека и выбежал на взлетную полосу. Животное пробежало по летному полю и попало в тупик, забравшись в щель под металлическими листами. Именно там его поймали сотрудники аэропорта, завернули в куртку и посадили в клетку-переноску.

Как уточнили в пресс-службе иркутского аэропорта, все дело было в клетке — она оказалась слишком непрочной для такого большого кота (вес породы мейн-кун может достигать 8,2 килограмма, — прим. «Ленты.ру»).

В итоге животное вернули хозяйке спустя несколько минут. По сообщению транспортной полиции аэропорта, женщина была расстроена случившимся, однако заявление по факту инцидента писать не стала.