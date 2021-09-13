Сотрудники аэропорта в Москве потеряли сданного в багаж пса

Семья прилетела в Крым и не нашла в багаже свою собаку, потерявшуюся в Домодедово

В московском аэропорту Домодедово потеряли сданного пассажирами в багаж пса, который должен был отправиться в Крым. Об этом пишет хозяйка собаки Екатерина Безручко в своем Instagram-аккаунте.

Уточняется, что инцидент произошел во время перелета семьи из Москвы в Симферополь авиакомпанией S7. Собаку по кличке Ева посадили в переноску, сдали в багаж, однако по прибытии на полуостров пассажиры не получили животное.

«Вчера вечером я, мой муж и дочь вылетали из Домодедово в Симферополь рейсом S7, с нами была собака, которую мы сдали в багаж за три часа до вылета, в специальной переноске, решетку переноски сотрудники авиакомпании на приемке прикрутили хомутами к самой переноске намертво. По прилету в аэропорт Симферополя мы ожидали выдачи собаки час, после чего узнали, что на борту собаки не было», — рассказала хозяйка животного.

По ее словам, работники Домодедово заявили, что Ева вырвалась при погрузке и убежала. При этом женщина отмечает, что в день пропажи поиском пса никто не занимался: «На следующий день сотрудники Домодедово по телефону сказали, что ничего не знают о судьбе животного и что они не занимаются поиском собак, а заявку передали авиакомпании».

Позже представители S7 извинились перед семьей и сообщили, что кинологическая служба аэропорта совместно с сотрудниками перронного обслуживания и авиакомпании начала поиски Евы. Пассажирка написала заявление в полицию.

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