Пассажир самолета громко бранился, рычал на попутчиков и попал на видео

Пьяный авиапассажир нарушал порядок в самолете авиакомпании American Airlines и угодил в полицию. Попавший на видео инцидент и его подробности опубликовал Daily Mail.

Так, один из пассажиров рейса Лос-Анджелес — Солт-Лейк-Сити заснял на камеру неадекватное поведение своего попутчика. На записи 61-летний Тимоти Армстронг (Timothy Armstrong), будучи в состоянии алкогольного опьянения, бранится на членов экипажа и показывает средний палец. Позже мужчина громко заявил «боже, храни Америку».

Несмотря на просьбы успокоиться и занять свое место, мужчина продолжал дебоширить. На кадрах можно увидеть, как он рычит и грызет защитную маску. Отмечается, что до начала видеозаписи Армстронг также выкрикивал расистские и сексистские оскорбления в адрес других пассажиров.

После приземления самолета в аэропорту назначения на борт поднялись представители полиции и задержали нарушителя. Мужчину отправили в медицинское учреждение, чтобы зафиксировать факт алкогольного опьянения.

