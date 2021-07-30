Раскрыта частота встреч стюардесс с неадекватными пассажирами

Раскрыта частота встреч бортпроводников с агрессивными пассажирами. Как сообщает CNBC, 84 процента стюардесс имели дело с дебоширами во время работы.

В 2021 году Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) получило около 3,6 тысячи жалоб на неадекватных путешественников от членов экипажей. При этом в 17 процентах инцидентов бортпроводники получали физические травмы. Например, в одном из сообщений речь шла о пассажире, который выбил стюардессе два зуба.

Уточняется, что более четверти конфликтов происходит из-за отказов пассажиров надевать защитные маски во время полета. При этом большинство инцидентов связано со злоупотреблением алкогольными напитками.

Кроме того, около 60 процентов инцидентов сопровождались словесными нападками на сотрудников авиакомпании — язвительностью, грубостью и угрозами.

Ранее в июле пассажир-мусульманин пробрался в бизнес-класс самолета ради водки, выкрал алкоголь у своего отца и устроил дебош. Напившись, мужчина начал вести себя неадекватно — он пинал ногами спинку кресла перед собой, выкрикивал нецензурные ругательства в сторону экипажа и пригрозил «разбить лицо» бортпроводнице.