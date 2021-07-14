Стюардесса унизила пассажирку из-за одного действия и заставила перебрать мусор

Стюардесса унизила пассажирку из-за попытки выбросить подгузник ее дочери в мусорное ведро, а позже заставила женщину перебрать его. Об этом пишет NBC News.

Инцидент произошел в пятницу, 9 июля. 34-летняя Фара Наз Хан (Farah Naz Khan) летела рейсом авиакомпании Mesa Airlines из Калиспелла, штат Монтана, в Хьюстон со своим мужем и их дочерью. В середине полета ребенку потребовалось сменить подгузник — женщина выбросила грязный памперс в мусорное ведро в туалете самолета. Из-за этого одного действия, по словам пассажирки, она подверглась унижениям со стороны членов экипажа.

Возвращаясь на свое место, к ней подошла стюардесса и сообщила, что поступок Хан представляет собой биологическую опасность для других пассажиров. Как утверждает женщина, бортпроводница не давала ей объясниться и разговаривала на эмоциях. Путешественнице пришлось вернуться в уборную и перебрать мусор, чтобы найти и вытащить использованный подгузник.

После полета Хан подала жалобу в службу поддержки клиентов авиакомпании. Она уточнила, что раньше, путешествуя со своей дочерью, она всегда выбрасывала подгузники в мусорное ведро. Через несколько часов ей позвонили с неизвестного номера — по голосу она узнала ту самую стюардессу. Бортпроводница сообщила женщине, что она внесена в «черный список» и больше не сможет летать данной авиакомпанией.

Хан считает, что стюардесса звонила ей, чтобы запугать. С женщиной до их пор не связались представители авиакомпании по поводу инцидента — также пассажирка не установила, как стюардесса нашла ее личный номер.

Ранее стюардессы унизили пассажирку за надпись на ее толстовке и заставили переодеться. Отмечалось, что на женщине была салатовая кофта с надписью «Да пошел ты, рак», что не понравилось членам экипажа. Женщина упомянула, что надела эту вещь, так как ее отец болен раком.

