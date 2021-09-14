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Стюардесса назвала самые раздражающие действия пассажиров самолета

Американская стюардесса назвала самые раздражающие действия пассажиров на борту самолета
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Фото: Frank Hoermann / globallookpress.com

Американская стюардесса Кэролайн Скаан назвала самые раздражающие, по мнению членов экипажа, действия пассажиров на борту самолета. Об этом сообщает издание The Insider.

В первую очередь, по ее словам, бортпроводников выводят из себя одергивания путешественников. «Я действительно не знаю, почему люди думают, что тыкать в кого-то пальцами в самолете или хватать за руку — это нормально? — Возмутилась девушка. — Используйте свой голос, кнопку вызова или просто поднимите руку. Что угодно, но, пожалуйста, перестаньте трогать нас».

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Кроме того, стюардесса призналась, что членам экипажа не нравится, когда пассажиры вызывают их для того, чтобы выбросить остатки еды или использованную одноразовую посуду. «Наша работа — ходить по салону после раздачи напитков и выкидывать мусор. Однако неприятно, когда кто-то вызывает нас для этого в другое время, поскольку в этот момент у нас может не оказаться с собой перчаток или мусорного мешка», — высказалась она.

Еще одной раздражающей бортпроводников привычкой оказалось нежелание некоторых туристов следить за своими детьми. «Каждый день я вижу, как многие родители садятся в самолет и сразу засыпают или просто не обращают внимания, оставляя своих детей без присмотра. То, что я стюардесса, не означает, что я автоматически становлюсь няней», — посетовала американка.

Также среди неприятных действий путешественников Скаан назвала занятия йогой в проходе авиалайнера, вставание во время нахождения самолета в зоне турбулентности, отказ использовать средства индивидуальной защиты, просмотр фильмов без наушников и хождение босиком по воздушному судну.

Ранее российская стюардесса перечислила несколько фраз, которые звучат во время каждого авиаперелета и раздражают членов экипажа. Так, бортпроводники негативно относятся к просьбам пассажиров разместить их ручную кладь на багажной полке. Недовольство также вызывают туристы, отказывающиеся соблюдать меры безопасности и использовать средства индивидуальной защиты в условиях пандемии COVID-19.

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