Стюардесса назвала самые раздражающие действия пассажиров самолета

Американская стюардесса Кэролайн Скаан назвала самые раздражающие, по мнению членов экипажа, действия пассажиров на борту самолета. Об этом сообщает издание The Insider.

В первую очередь, по ее словам, бортпроводников выводят из себя одергивания путешественников. «Я действительно не знаю, почему люди думают, что тыкать в кого-то пальцами в самолете или хватать за руку — это нормально? — Возмутилась девушка. — Используйте свой голос, кнопку вызова или просто поднимите руку. Что угодно, но, пожалуйста, перестаньте трогать нас».

Кроме того, стюардесса призналась, что членам экипажа не нравится, когда пассажиры вызывают их для того, чтобы выбросить остатки еды или использованную одноразовую посуду. «Наша работа — ходить по салону после раздачи напитков и выкидывать мусор. Однако неприятно, когда кто-то вызывает нас для этого в другое время, поскольку в этот момент у нас может не оказаться с собой перчаток или мусорного мешка», — высказалась она.

Еще одной раздражающей бортпроводников привычкой оказалось нежелание некоторых туристов следить за своими детьми. «Каждый день я вижу, как многие родители садятся в самолет и сразу засыпают или просто не обращают внимания, оставляя своих детей без присмотра. То, что я стюардесса, не означает, что я автоматически становлюсь няней», — посетовала американка.

Также среди неприятных действий путешественников Скаан назвала занятия йогой в проходе авиалайнера, вставание во время нахождения самолета в зоне турбулентности, отказ использовать средства индивидуальной защиты, просмотр фильмов без наушников и хождение босиком по воздушному судну.

Ранее российская стюардесса перечислила несколько фраз, которые звучат во время каждого авиаперелета и раздражают членов экипажа. Так, бортпроводники негативно относятся к просьбам пассажиров разместить их ручную кладь на багажной полке. Недовольство также вызывают туристы, отказывающиеся соблюдать меры безопасности и использовать средства индивидуальной защиты в условиях пандемии COVID-19.