На одном из самых длительных авиарейсов побили рекорд скорости

Самолет Qantas выполнил рейс из Аргентины в Австралию за 17 часов и 25 минут

Австралийская авиакомпания Qantas совершила один из самых длительных беспосадочных рейсов из Аргентины в Австралию и побила исторический рекорд скорости на этом маршруте. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Протяженность репатриационного рейса австралийской компании составила 15 тысяч и 20 километров — самолет вылетел из Буйнос-Айреса и приземлился в Дарвине спустя рекордные 17 часов и 25 минут. На борту находилось 107 пассажиров.

Отмечается, что с марта 2020 года Qantas выполнила сотни чартерных и репатриационных рейсов в рамках государственной программы по возвращению домой граждан Австралии, которые находились за границей во время пандемии COVID-19.

Также сообщалось, что перевозчик и ранее имел опыт установления рекордов на других дальнемагистральных маршрутах. Например, в 2019 году авиакомпания выполнила два исследовательских рейса с меньшей пассажирской нагрузкой на Boeing 787 из Нью-Йорка и Лондона в Сидней — время каждого полета составило чуть более 19 часов. В 1989 году лайнер Qantas совершил беспосадочный перелет из Лондона в Сидней за 20 часов и девять минут.

Ранее в июле 18-летний подросток Трэвис Ладлоу из Великобритании завершил кругосветку на самолете и побил мировой рекорд. Юноша стал самым молодым пилотом, облетевшим планету за 44 дня — предыдущий рекордсмен был старше его на 13 дней. Всего он преодолел на самолете более 40 тысяч километров, его путешествие завершилось в Нидерландах.