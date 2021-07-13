18-летний подросток завершил кругосветку на самолете и побил мировой рекорд

18-летний Трэвис Ладлоу из Великобритании завершил кругосветное путешествие на одномоторном самолете и побил мировой рекорд. Об этом сообщает BBC News.

Ладлоу стал самым молодым пилотом, облетевшим планету за 44 дня — предыдущий рекордсмен был старше его на 13 дней. Всего он преодолел на самолете более 40 тысяч километров, его путешествие завешилось в Нидерландах.

Каждый день юноша тратил по восемь часов на управление воздушным судном — за сутки он мог преодолеть до полутора тысяч километров без остановок. Достижение британца вошло в книгу рекордов Гинесса.

По данным издания, его маршрут предусматривал остановки в 13 странах — Нидерландах, Польше, России, США, Канаде, Гренландии, Исландии, Великобритании, Ирландии, Испании, Марокко, Франции и Бельгии.

«Когда я был в Екатеринбурге, третьем по величине городе России, мне пришлось поужинать в британском консульстве, что действительно заставило меня почувствовать себя VIP-персоной», — вспоминает Ладлоу.

Из-за небольшого размера самолета он не мог лететь слишком высоко, однако это компенсировалось видами, которые открывались из кабины. По его словам, самыми зрелищными стали панорамы на скалистые горы Канады и сибирскую тайгу.

Тем не менее, британец рассказал о чувстве одиночества, которое сопровождало его во время длительных перелетов. «Это было действительно утомительно. После нескольких недель, проведенных среди облаков, я начал очень скучать по своей семье и друзьям», — отметил он.

Ранее в июне стало известно, что Трэвис Ладлоу прилетел в Екатеринбург при почти пустом баке. Британец приземлися в местном аэропорту после почти восьмичасового перелета. «Будет справедливо сказать, что это были долгие часы. С нетерпением жду возможности увидеть Екатеринбург в полночь и поесть перед сном», — написал он в своем Instagram-аккаунте.