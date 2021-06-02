Отправившийся в кругосветку на самолете британец прилетел в Россию

18-летний Трэвис Ладлоу из Великобритании отправился в кругосветное путешествие на небольшом самолете. В настоящий момент пилот находится в России, он прилетел в Екатеринбург при почти пустом баке, сообщает E1.RU.

В уральской столице Ладлоу приземлился 1 июня после почти восьми часов полета, что стало для него самым продолжительным перелетом. «Будет справедливо сказать, что это были долгие часы. С нетерпением жду возможности увидеть Екатеринбург в полночь и поесть перед сном», — написал он в своем Instagram-аккаунте.

Британец добавил, что один из топливных баков его самолета Cessna 172R был почти пуст на момент приземления в Екатеринбурге. Ранее Ладлоу уже посетил Москву, где сфотографировался на Красной площади, вспомнив приземление здесь 19-летнего Матиаса Руста на похожем самолете в 1987 году. По мнению британца, тот случай и его кругосветка показывают, на что способны молодые люди.

Ладлоу начал летать, когда ему было 12 лет, а в 14 лет он стал самым молодым пилотом в Великобритании. Идея кругосветного путешествия на самолете в одиночку у него родилась еще в 10 лет. Он собирался отправиться вокруг мира в 2020-м, но из-за пандемии перенес старт на год.

29 мая Ладлоу вылетел из аэропорта близ Лондона. Он собирается преодолеть 40 072 километра, что равняется длине экватора, через Европу, Россию, США, Канаду, Гренландию и Исландию примерно за 45 дней. В пути пилот сделает около 60 остановок. В случае успешного завершения путешествия он станет самым молодым человеком, совершившим кругосветку в одиночку на одномоторном самолете.